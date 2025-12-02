Sono gay non me ne vergogno Storico coming out nello sport la rivelazione del tennista
È arrivato un nuovo coming out nel mondo del tennis professionista, un gesto che scuote un ambiente spesso silenzioso quando si tratta di inclusione e identità personale. Questa volta a rompere quel muro di riserbo è un giovane atleta svizzero che, dopo anni trascorsi a crescere nel circuito, ha deciso di dichiarare apertamente una parte fondamentale di sé. Lo ha fatto con naturalezza, ma anche con la consapevolezza di chi sa quanto peso possano avere le parole per chi ancora non riesce a pronunciarle. “In un mondo ideale non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. Perché allora farlo? Per fare un passo avanti per me stesso, ma anche perché penso che non se ne parli abbastanza nello sport”, ha raccontato il tennista spiegando l’origine della sua decisione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
imbarazzante. Come sono imbarazzanti i miei colleghi, che mi vergogno a chiamare come tali, che lo legittimano come fosse la cosa piu naturale del mondo. Disinformazione Vai su X
Parole sacrosante, Fabrizio! Come ex Presidente dell'Ordine mi vergogno delle modalità surreali e intimidatorie imposte da Graziani ai votanti e ti ringrazio per essere stato tra quei 165 Avvocati Coraggiosi che non si sono lasciati spaventare ... - facebook.com Vai su Facebook
Montesilvano, bufera dopo l'annuncio sul parrucchiere gay: «Non mi vergogno, sono più bravi di noi etero» - Abbiamo bisogno di un collaboratore gay e continueremo a cercarlo. Riporta corriere.it