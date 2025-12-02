Sono felice insieme agli altri Jonny | i bambini di un tempo mi ricordano ancora
LA STORIA. Da Gorno a Bergamo, poi a Pradalunga fino al progetto della Merletta: Jonny Scolari ha una storia all’insegna del rispetto della natura. Ad Almè un progetto didattico amato da moltissimi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Sono felice insieme agli altri». Jonny: i bambini di un tempo mi ricordano ancora - Jonny Scolari ha una storia all’insegna del rispetto della natura. Riporta ecodibergamo.it