Sondrio paura per un incendio in un appartamento di via Stelvio

Attimi di paura nella serata di oggi a Sondrio per un incendio che è divampato in uno degli appartamenti della palazzina di via Stelvio 19.Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, un uomo avrebbe acceso una stufetta ad olio con il liquido che, a causa di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lanzada, paura in frazione Tornadri: un enorme masso precipita sul campo da calcio. Miracolosamente nessun ferito #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook

Ravenna. Fiamme e paura in un appartamento, un intossicato - 30, un incendio ha interessato un appartamento a San Pietro in Vincoli, all’incrocio tra viale Epaminonda Farini e via ... Scrive corriereromagna.it

Paura nel centro storico del paese, fiamme in un appartamento: l'alloggio è inagibile - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi – mercoledì 26 novembre – nella frazione di Buriano, a Castiglione della Pescaia, per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al terzo e ... Riporta corrieredimaremma.it

Incendio in un appartamento, paura a Marciana Marina - È divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 15 ottobre, dopo dopo le 19 un incendio in un appartamento di via Nello Bonanno a Marciana Marina, poco lontano dal cimitero ... Si legge su lanazione.it

Paura a Marzocca, incendio in un appartamento: in fiamme una bombola di Gpl - 30 sul lungomare di Marzocca per un incendio che si è sviluppato in un appartamento preso in affitto da una coppia di lombardi. Da corriereadriatico.it

Incendio nella notte a Ponte Lambro: evacuate 15 famiglie, appartamenti inagibili - Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono gravi: alcuni alloggi sono stati dichiarati inagibili (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it scrive

Paura all’alba a Piediripa. Incendio in un appartamento, portata in salvo un’anziana - Intervento dei vigili del fuoco: portati fuori dall’abitazione anche i tre gatti della donna. Segnala ilrestodelcarlino.it