Sondrio | negli ultimi tre anni persi 27 negozi in città

Fa segnalare un saldo negativo di 27 unità il bilancio tra nuove aperture e cessazioni di attività per quanto riguarda gli esercizi commerciali a Sondrio.I datiI dati sono stati presentati dal vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Canovi nel corso della seduta del consiglio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it