Sondaggi politici Swg 2 dicembre 2025 | giù FdI e Pd bene M5s e Lega
Male Fratelli d’Italia e Pd. Bene Movimento 5 stelle e Lega. È questo il bilancio del sondaggio Swg per Tg La7 con le intenzioni di voto degli italiani all’1 dicembre 2025. In una settimana ad avere la peggio sono stati i due partiti in testa alle preferenze, FdI e Partito democratico. Il primo è calato dello 0,3 per cento passando dal 31,6 al 31,3. Ma è rimasto comunque saldamente in vetta alle preferenze dei cittadini visto che i dem hanno ceduto lo 0,1 per cento, passando dal 22,3 al 22,2, e restando quindi ben distanti. Dietro è stato il M5s di Giuseppe Conte a guadagnare, invece, lo 0,2 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
