Sondaggi politici il caso Atreju penalizza Meloni e Schlein | FdI e Pd in calo crescono i 5 Stelle

Nella settimana dello scontro a distanza su Atreju e sull’invito di Fratelli d’Italia a Elly Schlein, i sondaggi non premiano né la segretaria del Pd né la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chi invece recupera consensi è il Movimento 5 Stelle, forse proprio grazie al riconoscimento indiretto dato da Meloni invitando al confronto sul palco di Atreju Giuseppe Conte, oltre a Schlein. Schlein, ricordiamo, aveva ricevuto l’invito di Fratelli d’Italia ma aveva dato la sua disponibilità a partecipare solamente in caso di confronto diretto con Meloni. La presidente del Consiglio ha dato il suo consenso, ma sottolineando che al confronto doveva esserci anche Conte, in modo da non legittimare un solo leader dello schieramento opposto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il caso Atreju penalizza Meloni e Schlein: FdI e Pd in calo, crescono i 5 Stelle

