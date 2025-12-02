Solo il 7% degli italiani ritiene che la scuola sia orientata al futuro
Nella fotografia scattata dal Barometro del Futuro, presentato dall'Istituto Piepoli, la scuola italiana occupa un posto marginale nella costruzione di un immaginario proiettato in avanti. Solo il 7% degli intervistati la considera orientata al futuro. Un dato che, più che suggerire disinteresse, rivela una mancanza di fiducia nella sua capacità di incidere nel lungo termine.
Dario De Lucia. . FAKE NEWS. Secondo una recente indagine del Censis più del 76% degli italiani ritiene che le fake news siano sempre più sofisticate e difficili da scoprire, oltre il 20% crede di non avere le competenze per riconoscerle, mentre il 61% di aver