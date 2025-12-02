Solo il 7% degli italiani ritiene che la scuola sia orientata al futuro

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella fotografia scattata dal Barometro del Futuro, presentato dall’Istituto Piepoli, la scuola italiana occupa un posto marginale nella costruzione di un immaginario proiettato in avanti. Solo il 7% degli intervistati la considera orientata al futuro. Un dato che, più che suggerire disinteresse, rivela una mancanza di fiducia nella sua capacità di incidere nel lungo termine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

