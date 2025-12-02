Solo due giocatori del Napoli campione d'Italia nella Top 11 del Gran Galà del Calcio | domina l'Inter

Nella Top 11 del Gran Galà del Calcio 2025 l’Inter piazza cinque giocatori nella formazione ideale, mentre il Napoli campione d’Italia ne conta solo due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

due giocatori napoli campioneSolo due giocatori del Napoli campione d’Italia nella Top 11 del Gran Galà del Calcio: domina l’Inter - Nella Top 11 del Gran Galà del Calcio 2025 l’Inter piazza cinque giocatori nella formazione ideale, mentre il Napoli campione d’Italia ne conta solo ... Lo riporta fanpage.it

