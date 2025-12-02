Soldi in cambio di fiches | Aldo Spinelli indagato per corruzione

Aldo Spinelli è indagato dalla procura di Aosta con l'accusa di corruzione. L'imprenditore genovese, che lo scorso ha patteggiato una pena a 3 anni e 2 mesi nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in Liguria, è accusato di avere corrotto con 1000 euro due funzionari del Casinò di Saint Vincent. 🔗 Leggi su Genovatoday.it