Soddisfatto per i risultati Ma attenzione a infortuni e furti

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfazione dal presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti per il miglioramento della posizione in classifica del territorio nell’indagine del Sole 24 Ore sulla "Qualità della vita". La Provincia sottolinea che "il dato più rilevante" è il terzo posto nazionale nella "Qualità della vita delle donne", un "traguardo che evidenzia condizioni sociali favorevoli e un contesto attento alle pari opportunità ". "Questo miglioramento ci incoraggia - commenta Presciutti - ed è il segno che stiamo andando nella direzione giusta e che gli sforzi condivisi sul territorio stanno dando frutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

soddisfatto per i risultati ma attenzione a infortuni e furti

© Lanazione.it - "Soddisfatto per i risultati. Ma attenzione a infortuni e furti"

Argomenti simili trattati di recente

soddisfatto risultati attenzione infortuni"Soddisfatto per i risultati. Ma attenzione a infortuni e furti" - Soddisfazione dal presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti per il miglioramento della posizione in classifica del territorio nell’indagine ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Soddisfatto Risultati Attenzione Infortuni