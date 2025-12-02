Soddisfatto per i risultati Ma attenzione a infortuni e furti
Soddisfazione dal presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti per il miglioramento della posizione in classifica del territorio nell’indagine del Sole 24 Ore sulla "Qualità della vita". La Provincia sottolinea che "il dato più rilevante" è il terzo posto nazionale nella "Qualità della vita delle donne", un "traguardo che evidenzia condizioni sociali favorevoli e un contesto attento alle pari opportunità ". "Questo miglioramento ci incoraggia - commenta Presciutti - ed è il segno che stiamo andando nella direzione giusta e che gli sforzi condivisi sul territorio stanno dando frutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
