Snok Brown racconta il suo nuovo album Diggin’ in the Hate
Snok Brown: il nuovo album – L’intervista. Con “Diggin’ in the Hate”, Snok Brown firma uno dei progetti più personali della sua carriera, costruito attorno a un concept che indaga le forme dell’odio e il modo in cui queste influenzano la vita quotidiana, la città e le relazioni. In questa intervista l’artista veneziano racconta come il disco sia nato in un periodo complesso, segnato da eventi difficili, tensioni sociali e riflessioni individuali. Parla del rapporto creativo con Aleaka, della scrittura di “Jack” — legata alla scomparsa di Giacomo “Jack” Gobbato — del ruolo che Venezia continua ad avere nella sua musica e di come il tema della consapevolezza sia diventato centrale nel suo percorso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
