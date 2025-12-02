Smart Venues vini e cantine in rete | un’app per migliorare la qualità degli acquisti

Smart Venues introduce un sistema digitale che consente di accedere a informazioni su vini, territori e prodotti tipici attraverso QR code, applicazioni dedicate e percorsi interattivi, che punta a trasformare il modo in cui il consumatore entra in relazione con l’enogastronomia. La piattaforma, sviluppata da Softec Spa, nasce per creare un ecosistema che collega produttori, Cantine e punti vendita e offre contenuti personalizzati basati sulle preferenze degli utenti. Il progetto prevede l’uso di un’app in grado di integrare dati, schede tecniche, racconti dei territori e suggerimenti di degustazione, con l’obiettivo di rendere più immediata la consultazione delle informazioni e migliorare la qualità dell’esperienza d’acquisto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

