Smantellato il nuovo clan Licciardi | 21 arresti ricostruita la reggenza dopo la cattura di Lady Camorra
Nella notte del 2 dicembre 2025 i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone ritenute appartenenti – a vario titolo – al clan Licciardi di Secondigliano, uno dei pilastri storici della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, il potente cartello camorristico che unisce le famiglie Licciardi, Contini-Bosti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
