Slot machine truccate per incassare tutte le giocate | guadagni da 25 milioni tre arresti tra Napoli Salerno e Foggia

L'indagine, condotta dalla Procura di Salerno, ha portato alla scoperta di una organizzazione dedita al gioco d'azzardo illegale: tre le persone arrestate tra Campania e Puglia; sequestro di beni per 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Slot machine truccate sequestrate tra Napoli, Bacoli e Giugliano: non registravano le somme giocate - Le slot sequestrate dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e dalla Guardia di Finanza presentavano una seconda scheda gioco che permetteva di non registrare le somme giocate, così da non dichiarare ... Lo riporta fanpage.it