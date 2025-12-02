Slot machine illegali per incassare le giocate | guadagni da 25 milioni tre arresti tra Napoli Salerno e Foggia
Tre persone sono state arrestate nelle province di Salerno, Napoli e Foggia con l’accusa di far parte di un’organizzazione dedita al gioco d’azzardo illegale. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato Domenico Chiavazzo, Paolo Memoli e Giovanni Petruzzellis. I primi due sono finiti in carcere, mentre per il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
