Slitta il decreto per donare altre armi a Kiev
Slitta il decreto per prorogare la cessione di armi all’Ucraina Slitta il decreto legge per prorogare l’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina. Il provvedimento era fra i 18 all’ordine del giorno della convocazione – inviata ai ministeri questa mattina – della riunione tecnica preparatoria prevista per domani, alla vigilia del Consiglio dei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
