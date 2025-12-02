Slitta il decreto per donare altre armi a Kiev

Slitta il decreto per prorogare la cessione di armi all’Ucraina Slitta il decreto legge per prorogare l’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina. Il provvedimento era fra i 18 all’ordine del giorno della convocazione – inviata ai ministeri questa mattina – della riunione tecnica preparatoria prevista per domani, alla vigilia del Consiglio dei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

