Škoda Auto ha già prodotto 100 mila Elroq

Tuttorally.news | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apprezzato tanto dagli esperti di settore quanto dai Clienti: Elroq è stato nominato Auto Tedesca dell’Anno 2026 è finalista del premio “Car of the Year”. Škoda Auto ha già prodotto 100.000 unità del nuovo SUV compatto 100% elettrico Elroq, dall’avvio della produzione a inizio anno. L’esemplare che celebra il traguardo di successo è un Elroq . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

