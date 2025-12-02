Skoda 200 RS | solo i regolamenti la fermarono
I tecnici di Mlada Boleslav ad inizio anni ’70 costruirono un prototipo per i rally che si dimostrò subito veloce e competitivo. Ma la sua carriera si interruppe presto per le scelte della Federazione internazionale. All’inizio degli anni ’70, in Skoda si resero conto che i motori con una cilindrata di 1.300 cc, come quelli . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altri contenuti sullo stesso argomento
CIRT – Il Rally del Brunello parla finlandese Benjamin Korhola, in gara su Skoda Fabia RS Rally2, concretizza con la vittoria la leadership maturata nelle due giornate di gara, valide come ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra. Il titolo va al giovanissi - facebook.com Vai su Facebook
Skoda 200 RS, così l’auto da corsa anni ’70 ispira una sportiva moderna [RENDER] - Daniel Petr, uno dei designer di Skoda con più esperienza, specializzato nel design delle auto da corsa Skoda Motorsport e delle versioni sportive delle auto Skoda di serie, ha realizzato la sua ... Scrive motorionline.com
Skoda 200 RS: ecco l’interpretazione moderna del designer Daniel Petr - Si occupa principalmente di progettare le versioni sportive delle vetture del marchio del Gruppo Volkswagen e del ... Riporta motorionline.com
Skoda RS, special: 40 anni di storia - Al giorno d’oggi le Skoda in versioni sportive RS sono conosciute come varianti prestazionali di veicoli di produzione come ad esempio le Fabia e Octavia, ma la storia delle Skoda RS iniziò nel ... Si legge su nanopress.it
Skoda Octavia RS 230: la sportiva a Ginevra - 000 unità tra la prima e la terza generazione in un arco di quattrordici anni (2000/2014) e porta aventi la tradizione RS che nasce nel 1974, ... Riporta hdmotori.it