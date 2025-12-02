Siria Netanyahu asseconda pressioni Usa e comunica accordo con Damasco a patto di costruire ' zona cuscinetto' demilitarizzata - VIDEO

Dopo continuo pressing statunitense affinché Israele "non interferisca con l'evoluzione della Siria verso uno Stato prospero", il guerrafondaio Netanyahu è costretto ad aprire ad un "accordo", ma alle sue condizioni "Con buona volontà raggiungeremo un accordo con la Siria", purché venga istit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Siria, Netanyahu asseconda pressioni Usa e comunica "accordo con Damasco, a patto di costruire 'zona cuscinetto' demilitarizzata" - VIDEO

