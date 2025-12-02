Sirene turche per Antropova | avrebbe già un accordo con Eczacibasi

2 dic 2025

Secondo i media turchi l'opposta di Scandicci sarebbe pronta a giocare con la squadra allenata da Giulio Bregoli. Dopo Orro e Sylla quindi si trasferirebbe l'azzurra 22enne protagonista delle ultime 3 stagioni in Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

