Sinner dimentica le critiche di Pietrangeli e fa un gesto inaspettato alla famiglia
Il silenzio di Jannik Sinner per la morte di Nicola Pietrangeli aveva fatto insospettire fan e commentatori sportivi, al punto di scatenare dietrologie e illazioni. Nessun caso però visto che il campione altoatesino ha espresso le proprie condoglianze in forma privata alla famiglia della leggenda del tennis italiano. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al tennista, che non ha pubblicato alcun post o messaggio sui social. Tutto ciò non era affatto passato inosservato ed era stato interpretato come l’ennesima dimostrazione di un rapporto tra i due, che è sempre stato complicato. Fatto sta che dal 17 novembre, il giorno successivo al trionfo alle Atp Finals, Jannik è volato alle Maldive e da allora non è più attivo sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
