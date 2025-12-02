Sinner Berrettini e il silenzio social dopo la morte di Pietrangeli

(Adnkronos) – Il silenzio di Jannik Sinner e Matteo Berrettini inizia a fare rumore. I due tennisti azzurri non hanno postato alcun messaggio sui propri canali ufficiali social dopo la notizia della morte di Nicola Pietrangeli, scomparso ieri, lunedì 1 dicembre, all'età di 92 anni. Da Musetti a Paolini, passando per Cobolli e Nadal: tanti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

BERRETTINI TORNA SU SINNER E MUSETTI Le rivelazioni dell'azzurro ? - facebook.com Vai su Facebook

Da Sinner a Berrettini, perché i tennisti vanno in vacanza alle Maldive? Il vero motivo Vai su X

Sinner, Berrettini e il silenzio social dopo la morte di Pietrangeli - I due tennisti azzurri non hanno postato alcun messaggio sui propri canali ufficiali social dopo la notizia della morte di Nicola ... adnkronos.com scrive

Da Sinner a Berrettini, la morte di Pietrangeli e il silenzio sui social - Jannik e Matteo, oltre a Sonego e Bolelli, non hanno postato nulla sulla scomparsa della leggenda del tennis azzurro ... Come scrive msn.com

Sinner rompe il silenzio su Pietrangeli: condoglianze alla famiglia in privato. L'indizio di Laila da Dubai - Sinner rompe il silenzio su Pietrangeli: condoglianze espresse privatamente alla famiglia, cancellati sospetti e maldicenze. Segnala sport.virgilio.it

Morte Pietrangeli, l’assordante silenzio di Sinner e compagni: sui social mettono di tutto, per lui neanche un rigo (Gazzetta) - Alcuni tennisti, tra cui Sinner, hanno preferito non pubblicare contenuti sui social per la morte di Nicola Pietrangeli. Da ilnapolista.it

Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato: perché Jannik non ha pubblicato niente sui social - Ma in realtà ha espresso le sue condoglianze privatamente e lontano dai riflettori ... Secondo msn.com

Pietrangeli, le polemiche con Panatta e quelle punture a Sinner (che resta in silenzio) - Nel libero pensiero di Pietrangeli non mancavano elogi e critiche: "Jannik è troppo forte. Riporta msn.com