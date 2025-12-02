Sinner-Alcaraz tifosi increduli | è successo davvero

Gli appassionati di tennis non possono credere ai loro occhi: ciò che è accaduto a Sinner e Alcaraz ha davvero dell’incredibile. Anche il 2025, così come il 2024, è stato un anno interamente dominato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si sono spartiti i tornei del Grande Slam: l’altoatesino ha trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, mentre il murciano ha conquistato il successo al Roland Garros e agli US Open. In più Alcaraz ha battuto Sinner nella finale degli Internazionali d’Italia a Roma e ha alzato il trofeo a Cincinnati, dove Jannik è stato costretto al ritiro già nel primo set per un malessere causato da un virus. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

