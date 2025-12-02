Sinner-Alcaraz tifosi increduli | è successo davvero
Gli appassionati di tennis non possono credere ai loro occhi: ciò che è accaduto a Sinner e Alcaraz ha davvero dell’incredibile. Anche il 2025, così come il 2024, è stato un anno interamente dominato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si sono spartiti i tornei del Grande Slam: l’altoatesino ha trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, mentre il murciano ha conquistato il successo al Roland Garros e agli US Open. In più Alcaraz ha battuto Sinner nella finale degli Internazionali d’Italia a Roma e ha alzato il trofeo a Cincinnati, dove Jannik è stato costretto al ritiro già nel primo set per un malessere causato da un virus. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A journalist warns that the dominance of Carlos Alcaraz and Jannik Sinner has made tennis less thrilling and could be a worrying sign heading into 2026 Here's what he said - facebook.com Vai su Facebook
Subito dopo la fine della partita contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha parlato con Fabio Fazio a “Che tempo che fa” del suo rapporto con la perfezione: un obiettivo da raggiungere solo attraverso il lavoro #Sinner #Alcaraz #Tennis #NittoATPFinals Vai su X
Incubo Sinner, di nuovo escluso: stavolta la colpa è di Alcaraz - Jannik Sinner deve fare di nuovo i conti con una pesante esclusione: stavolta la colpa di tutto è di Carlos Alcaraz, tifosi senza parole. Lo riporta calcioin.it
Alcaraz sorpreso dai tifosi italiani dopo la sconfitta con Sinner: “Eppure eravate qui per lui” - Alcaraz elogia il pubblico di Torino dopo la finale persa con Sinner alle ATP Finals 2025, apprezzamento per il tifo e per il rispetto ricevuto all’Inalpi ... Secondo fanpage.it
Un allenamento da show. Si scaldano Sinner e Alcaraz. Tifosi in visibilio - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, avversari nelle ultime tre finali dei tornei del Grande Slam, duellanti per il posto di numero 1 del mondo di fine ... Segnala rainews.it
Sinner-Alcaraz, duello senza fine. Ora Jannik punta sul fattore campo - Dopo il mare in tempesta della sconfitta in finale agli Us Open, Sinner cercava nel deserto saudita le risposte che potessero ... Secondo gazzetta.it
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: la provocazione della leggenda del tennis scatena il caos - Pete Sampras detiene l’incredibile record delle sei stagioni chiuse al primo posto nella classifica Atp, primato che ha conquistato nelle stagioni tra il 1993 al 1998. Da msn.com
Alcaraz, è sbocciato l'amore con i tifosi a Torino: dimenticati gli insulti in hotel - Carlos Alcaraz a Torino non era stato accolto nel migliore dei modi. Come scrive corrieredellosport.it