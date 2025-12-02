Sindacalismo e impegno per il bene della comunità | addio a Carlo Pizzi
BRINDISI - All'età di 86 anni è venuto a mancare Carlo Pizzi, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità brindisina e alla politica. La sua figura è stata fondamentale per la città di Brindisi, e il suo impegno come sindacalista della Cgil, segretario del Pci di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Regionali, Siad-Csa-Cisal: “Bene impegno del governo a stanziare 35 milioni” Palermo, 27 novembre 2025 – “Apprezziamo l’impegno preso dal governatore Renato Schifani di prevedere altri 35 milioni di euro per i lavoratori della Regione siciliana: è indispe - facebook.com Vai su Facebook