Sindacalismo e impegno per il bene della comunità | addio a Carlo Pizzi

BRINDISI - All'età di 86 anni è venuto a mancare Carlo Pizzi, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità brindisina e alla politica. La sua figura è stata fondamentale per la città di Brindisi, e il suo impegno come sindacalista della Cgil, segretario del Pci di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

