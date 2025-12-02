Sindaca Funaro dice no a cittadinanza per Albanese | Firenze unisce Lei è divisiva La replica | Purché non mi si dia l’esilio

FIRENZE – Sara Funaro, Pd, sindaca di Firenze, dice no alla cittadinanza onoraria per Francesca Albanese, relatrice speciale Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. (Foto Fb sindaca Sara Funaro) Il no della sindaca Funaro dopo il “ monito” ai giornalisti subito dopo l’assalto di manifestanti alla r edazione torinese del quotidiano La Stampa. La replica di Francesca Albanese arriva via X in risposta alla notizia pubblicata da Tgcom24, con chiaro riferimento a Dante Alighieri esiliato da Firenze: “Purché mi sia risparmiato l’esilio perpetuo”. Sindaca Sara Funaro: “Io ho preso una posizione chiara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

