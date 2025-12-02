sinagoga vandalizzata a roma procura indaga per odio razziale

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione all’odio razziale dopo che nella notte tra domenica e lunedì sono state vandalizzate la targa e il muro della sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma. La Digos è sulle tracce di due persone incappucciate, che sono state inquadrate dalle telecamere mentre con della vernice aerografavano scritte sulla targa e sul muro perimetrale. La targa vandalizzata è dedicata a Stefano Gaj Tachè, il bimbo ebreo rimasto vittima dell’attentato al ghetto di Roma nel 1982. Cosa è successo. Nella notte tra domenica e lunedì la sinagoga di Monteverde è stata imbrattata con scritte come “ Monteverde antisionista e antifascista ” e “ Palestina Libera ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

