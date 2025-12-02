Sinagoga vandalizzata a Roma la procura indaga per danneggiamento aggravato dall' odio razziale
Sono comparse scritte come "Palestina Libera" ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Triste impresa di sedicenti “ProPal”: vandalizzata una targa dedicata al piccolo Stefano Gaj Tachè, il bambino ebreo di due anni ucciso da un commando palestinese nel 1982 di fronte alla Sinagoga La barbara azione, con tutta evidenza, non può che danneg Vai su X
La sinagoga Monteverde di Roma è stata vandalizzata con scritte "Monteverde antisionista e antifascista” e “Palestina Libera”. Questo è accaduto appena un giorno dopo l'ennesima manifestazione per la Palestina Libera. Gli aggressori hanno anche prof - facebook.com Vai su Facebook
Sinagoga vandalizzata, pm Roma indaga per odio razziale - La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos su quanto avvenuto alla sinagoga Beth Michael di villa Pamphili nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma, vandalizzata con alcune sc ... Segnala ansa.it
Sinagoga vandalizzata a Roma, i pm indagano per odio razziale - All'esterno della sinagoga sono comparse scritte come `Palestina Libera´ ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè ... Come scrive roma.corriere.it
Sinagoga del quartiere Monteverde Vecchio a Roma vandalizzata dai Pro Pal, la solidarietà di Mattarella - Vandalizzata la sinagoga di Monteverde a Roma: scritte antisemite sui muri e targa commemorativa danneggiata. virgilio.it scrive
Roma, vandalizzata la Sinagoga di Monteverde: scritte sui muri e targa imbrattata - A Roma vandalizzata la Sinagoga di Monteverde: scritte antisioniste e targa imbrattata. Segnala ilquotidianodellazio.it
Roma, vandalizzata Sinagoga a Monteverde - Sui muri del luogo di culto ebraico sono comparse questa mattina alcune scritte: 'Monteverde ... Segnala msn.com
Vandalizzata sinagoga a Roma: scritte pro-Pal sui muri - Due individui con il volto coperto hanno vandalizzato il luogo di culto ebraico tracciando sui muri alcune scritte di propaganda ... Da altarimini.it