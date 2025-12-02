Sinagoga vandalizzata a Roma la procura indaga per danneggiamento aggravato dall' odio razziale

2 dic 2025

Sono comparse scritte come "Palestina Libera" ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sinagoga vandalizzata a roma la procura indaga per danneggiamento aggravato dall odio razziale

Sinagoga vandalizzata a Roma, la procura indaga per danneggiamento aggravato dall'odio razziale

