Sinagoga imbrattata Pm | odio razziale

11.18 La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos sugli atti vandalici alla sinagoga Beth Michael nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. I Pm procedono per danneggiamento aggravato dall'odio razziale. All'esterno della sinagoga sono comparse scritte come 'Palestina Libera' ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato al Tempio Maggiore nell'ottobre 1982. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it