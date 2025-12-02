Simonelli su Milan Lazio | Non fa bene al calcio VAR a chiamata? Vi dico questo
Inter News 24 Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato di Milan Lazio e della possibilità di introdurre il VAR a chiamata. Vediamo le sue dichiarazioni. Il presidente della Lega Ezio Simonelli ha parlato durante il Gran Galà del Calcio di quanto accaduto sabato sera in Milan Lazio, e soprattutto ha detto la sua sulla possibilità di introdurre in Serie A il VAR a chiamata, come già successo in Lega Pro. Di seguito le sue dichiarazioni, che hanno lasciato tutti senza parole. MILAN LAZIO E VAR A CHIAMATA – « A me piacerebbe molto. Dipende dall’IFAB, secondo me scene come quella di sabato scorso (in Milan-Lazio, ndr) non fanno bene al calcio, il VAR deve intervenire negli episodi eclatanti, quindi il fatto che venga chiamato dagli allenatori io la vedo come un’innovazione positiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
