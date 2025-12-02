Simonelli su Milan Lazio | Non fa bene al calcio VAR a chiamata? Vi dico questo 

Internews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato di Milan Lazio e della possibilità di introdurre il VAR a chiamata. Vediamo le sue dichiarazioni. Il presidente della Lega Ezio Simonelli ha parlato durante il Gran Galà del Calcio di quanto accaduto sabato sera in Milan Lazio, e soprattutto ha detto la sua sulla possibilità di introdurre in Serie A il VAR a chiamata, come già successo in Lega Pro. Di seguito le sue dichiarazioni, che hanno lasciato tutti senza parole. MILAN LAZIO E VAR A CHIAMATA – « A me piacerebbe molto. Dipende dall’IFAB, secondo me scene come quella di sabato scorso (in Milan-Lazio, ndr) non fanno bene al calcio, il VAR deve intervenire negli episodi eclatanti, quindi il fatto che venga chiamato dagli allenatori io la vedo come un’innovazione positiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

simonelli su milan lazio non fa bene al calcio var a chiamata vi dico questo160

© Internews24.com - Simonelli su Milan Lazio: «Non fa bene al calcio. VAR a chiamata? Vi dico questo» 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

simonelli milan lazio faSimonelli: “VAR a chiamata? Mi piacerebbe. Milan-Lazio, scene che non fanno bene al calcio” - Le dichiarazioni del presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli a margine del Gran Galà del Calcio, in corso a Milano ... Segnala msn.com

simonelli milan lazio faSimonelli: "Mi rendo conto che Perth non è dietro l'angolo, però ogni tanto qualche sacrificio si deve fare se vogliamo che il calcio italiano all'estero continui ad avere ... - Anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha concesso un'intervista a margine del Gran Galà del Calcio aggiornando gli sviluppi su Milan- Si legge su tuttojuve.com

Simonelli: "Scene come Milan-Lazio non fanno bene al calcio" - In occasione del Gran Galà del Calcio, il presidente della Lega Serie A ha parlato del var ed è tornato sugli episodi di San Siro. tuttosport.com scrive

Simonelli: "Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio" - In occasione del Gran Galà del Calcio, il presidente della Lega Serie A ha parlato del var tornando sugli episodi di San Siro. Riporta corrieredellosport.it

simonelli milan lazio faMN - Simonelli: "Vigile attesa per Milan-Como a Perth. In ballo interessi economici importanti, chiediamo sacrificio ai tifosi" - Ezio Simonelli, presidente della Serie A, è stato intervistato dai media presenti a margine dell'evento del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Scrive milannews.it

simonelli milan lazio faMilan-Lazio 1-0, Leao e il VAR rilanciano i rossoneri in vetta per una notte. Fa discutere l'episodio del tocco con il gomito di Pavlovic nel finale - Un gol di Rafa Leao al 51' permette al Milan di superare la Lazio e di riportarsi in testa alla classifica ... Lo riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Simonelli Milan Lazio Fa