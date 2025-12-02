Simone Cerasuolo | Volevo provare una gara diversa Stamattina il personale c’è qualcosa da migliorare
Simone Cerasuolo si è qualificato alla finale dei 100 rana agli Europei di nuoto in vasca corta e domani tornerà nelle acque di Lublino (Polonia) per andare a caccia di una medaglia. L’azzurro ha concluso la propria semifinale al secondo posto con il crono di 56.32, attardato di un solo centesimo dal turco Huseyin Emre Sakci, che lo ha sorpreso nel finale dopo un passaggio un po’ più forte del previsto e che è stato pagato nella parte conclusiva della gara. Il Campione del Mondo dei 50 rana in vasca lunga ha superato il turno con il terzo tempo complessivo, visto che l’olandese Caspar Corbeau si è distinto nella seconda semifinale, stampando un brillante 55. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
ACCENDETE I MOTORI Dalle 10 iniziano le batterie agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino! Ci sono Tete Martinenghi, Simona Quadarella, Simone Cerasuolo e tanti altri azzurri in Polonia! Dajeeeeeeeeeeeeeeeeee #ItaliaTeam @FINOfficial_ Vai su X
ACCENDETE I MOTORI Dalle 10 iniziano le batterie agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino! Ci sono Tete Martinenghi, Simona Quadarella, Simone Cerasuolo e tanti altri azzurri in Polonia! Dajeeeeeeeeeeeeeeeeee #ItaliaTeam Federazione It - facebook.com Vai su Facebook
Simone Cerasuolo: “Volevo provare una gara diversa. Stamattina il personale, c’è qualcosa da migliorare” - Simone Cerasuolo si è qualificato alla finale dei 100 rana agli Europei di nuoto in vasca corta e domani tornerà nelle acque di Lublino (Polonia) per ... Lo riporta oasport.it
Magico Cerasuolo: rivelazione dell'anno per la storica impresa nei 50 rana iridati - Alle 8 della sera del 30 luglio di Singapore, la vita di Simone Cerasuolo è cambiata per sempre: nella finale mondiale dei 50 rana, il romagnolo ha sbancato in 26”54. Riporta msn.com
Cerasuolo: "Mi piace Spalletti, vorrei conoscere Sinner e Allegri. Gli Europei? Spero che..." - Arriva il debutto agli Europei in Polonia per il campione del mondo di Singapore: "Più gente forte c'è, più è stimolante per tutti. Si legge su msn.com
Stignani, la serata d’oro. Il trionfo di Cerasuolo, una festa senza fine: "Sogno che si avvera" - Il teatro comunale ha celebrato ieri sera il nuotatore imolese che ha portato il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale dei 50 ... Da ilrestodelcarlino.it
Nuoto: Amstrong e Cerasuolo allo Swimmeeting Alto Adige - Saranno il campione olimpico statunitense Hunter Armstrong e il campione del mondo Simone Cerasuolo le due stelle della 29ª edizione dello Swimmeeting Alto Adige, che si terrà sabato 15 e domenica 16 ... ansa.it scrive
Gubbio, in piscina con il Tvn Camp insieme a Cerasuolo e Burdisso - Li hanno accolti con entusiasmo in piscina i 60 giovanissimi al Tvn Camp, promosso sotto la guida di Simone Palombi. Scrive ilmessaggero.it