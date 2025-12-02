Simone Cerasuolo si è qualificato alla finale dei 100 rana agli Europei di nuoto in vasca corta e domani tornerà nelle acque di Lublino (Polonia) per andare a caccia di una medaglia. L’azzurro ha concluso la propria semifinale al secondo posto con il crono di 56.32, attardato di un solo centesimo dal turco Huseyin Emre Sakci, che lo ha sorpreso nel finale dopo un passaggio un po’ più forte del previsto e che è stato pagato nella parte conclusiva della gara. Il Campione del Mondo dei 50 rana in vasca lunga ha superato il turno con il terzo tempo complessivo, visto che l’olandese Caspar Corbeau si è distinto nella seconda semifinale, stampando un brillante 55. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Cerasuolo: “Volevo provare una gara diversa. Stamattina il personale, c’è qualcosa da migliorare”