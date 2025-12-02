Simona Ventura | Polemiche e Decisioni della Produzione sulla Fine del Grande Fratello

Il Grande Fratello sta per giungere al termine: Simona Ventura chiarisce le recenti controversie. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Simona Ventura: Polemiche e Decisioni della Produzione sulla Fine del Grande Fratello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Simona Ventura - facebook.com Vai su Facebook

Simona Ventura ce la mette tutta per condurre al meglio. Le manca solo il programma. Perché in un Paese di spiati questo GF è avvincente quasi quanto una riunione di condominio Vai su X

Provvedimento al Grande Fratello: l’annuncio di Simona Ventura prima della diretta - Grande Fratello, stasera provvedimenti disciplinari: Simona Ventura anticipa “cose gravi accadute in settimana” Scoppia una nuova e delicata polemica attorno ... Riporta tuttosulgossip.it

Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto protetta dagli autori?/ Simona Ventura al centro delle polemiche - Dubbi del pubblico del Grande Fratello dopo le ultime azioni di Simona Ventura: e se Donatella Mercoledisanto fosse protetta? Secondo ilsussidiario.net

Grande Fratello, la strategia di Simona Ventura funziona: ha battuto il pugile - Il Grande Fratello ha avuto inizio con un po’ di polemiche, come prevedibile, qualche parola di troppo, ma soprattutto un rischio uscita immediato. Segnala dilei.it

Simona Ventura promossa al Grande Fratello: cosa ha fatto Signorini prima della diretta - Simona Ventura è tornata alla conduzione di un reality show, il Grande Fratello. Secondo corrieredellosport.it

Simona Ventura ha un bel problema: trovare pubblico per il suo “Grande Fratello 2025”. Le prime nomination - Le tensioni della convivenza, durata appena una settimana, sono state al centro del secondo appuntamento con il Grande Fratello 2025. Segnala iodonna.it