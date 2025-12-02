Simona Quadarella | Pensavo di poter valere il personale ma non il record italiano

Simona Quadarella conquista la medaglia d’argento nei 400 stile libero femminili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: l’azzurra centra la piazza d’onore firmando il nuovo record italiano con il crono di 3’56?70 (precedente Federica Pellegrini in 3’57?59). Quadarella brucia per 0?01 la britannica Freya Colbert, terza in 3’56?71, mentre l’oro va alla tedesca Isabel Gose, la quale sigla il nuovo primato europeo in 3’54?33 (precedente 3’54?52 della spagnola Mireia Garcia Belmonte). Settima piazza per Anna Chiara Mascolo in 4’04?13. La vicecampionessa europea racconta la gara al sito federale, dichiarandosi sorpresa sia del crono che del piazzamento: “ Non mi ero neanche accorta di aver superato la britannica negli ultimi venticinque metri: pensavo di non riprenderla più. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simona Quadarella: “Pensavo di poter valere il personale, ma non il record italiano”

