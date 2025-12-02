Simbolismo della Pace nelle terrecotte Robbiane la conferenza
Arezzo, 2 dicembre 2025 – Domenica prossima 7 Dicembre, alle ore 18 presso il Teatro Papini di Pieve Santo Stefano si terrà una conferenza internazionale sul tema del Simbolismo della Pace nelle terrecotte Robbiane (nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia (1525–2025) in occasione delle manifestazioni legate alla "Festa della Toscana. L'evento, ad ingresso libero, è organizzato dall'associazione "Coro Altotiberino APS" di Pieve Santo Stefano, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e patrocinato dalla stessa Regione oltre che dal Comune di Pieve Santo Stefano, da Chorus Inside Toscana e Federcori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
