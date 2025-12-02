Silvio Viale è stato assolto | non molestò pazienti

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Torino ha assolto dall’accusa di violenza sessuale Silvio Viale, ginecologo dell’ospedale Sant’Anna di Torino e consigliere comunale nel capoluogo piemontese per. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

silvio viale 232 stato assolto non molest242 pazienti

© Ilfoglio.it - Silvio Viale è stato assolto: non molestò pazienti

Scopri altri approfondimenti

silvio viale 232 statoIl ginecologo e consigliere dei Radicali Silvio Viale &#232; stato assolto: era accusato di violenza sessuale - Medico del Sant’Anna e consigliere comunale in carica a Torino, è stato assolto perché "il fatto non costituisce reato" ... Secondo fanpage.it

silvio viale 232 statoSilvio Viale: assolto dalle accuse di molestie sui pazienti - Silvio Viale, ginecologo e politico di rilievo, &#232; stato recentemente assolto dalle accuse di molestie. Da notizie.it

silvio viale 232 statoIl consigliere comunale Silvio Viale assolto dall'accusa di violenza sessuale. “Sono sollevato” - Il ginecologo &#232; stato assolto dopo una serie di denunce collegate alla sua attività professionale. Segnala msn.com

Il ginecologo torinese Silvio Viale &#232; stato assolto dalle accuse di molestie sessuali su alcune pazienti - Il ginecologo Silvio Viale è stato assolto in primo grado dal tribunale di Torino dalle accuse di molestie sessuali ricevute da alcune ex pazienti, perché «il fatto non costituisce reato». Scrive ilpost.it

silvio viale 232 statoSilvio Viale assolto: “Sono stato frainteso, &#232; stata messa in discussione la visita ginecologica” - Caduta in tribunale l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti: “Una condanna sarebbe stata un grave precedente. Lo riporta torino.repubblica.it

silvio viale 232 statoSilvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale: a denunciare il ginecologo e politico erano state 4 pazienti - Questa era un’imputazione nei confronti del ginecologo, della categoria e della visita ginecologic ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Silvio Viale 232 Stato