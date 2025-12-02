Silvio Viale assolto da accuse di violenza sessuale su pazienti

I capi d'accusa erano quattro e parlavano di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti.

Silvio Viale è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale

Silvio Viale, ginecologo di Torino, è stato completamente prosciolto dalle accuse di violenza sessuale dopo un processo che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Silvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale - L'uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti.

Silvio Viale è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale che gli erano state indirizzate da quattro pazienti.

Il ginecologo e consigliere dei Radicali Silvio Viale è stato assolto: era accusato di violenza sessuale - Medico del Sant'Anna e consigliere comunale in carica a Torino, è stato assolto perché "il fatto non costituisce reato"

Silvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale: a denunciare il ginecologo e politico erano state 4 pazienti

Il consigliere comunale Silvio Viale assolto dall'accusa di violenza sessuale - La decisione perché "il fatto non costituisce reato": le accuse legate alle sue attività di ginecologo.