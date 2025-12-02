Silvia Di Pietro senza tempo | firma il record italiano nei 50 sl nella frazione di staffetta

Silvia Di Pietro, una seconda giovinezza. La velocista romana sta vivendo in modo particolare questa fase della propria carriera. Ragazzina di grande talento e molto promettente a livello giovanile, ha dovuto gestire poi i propri problemi personali. Criticità che l’hanno fatta maturare, conoscendo dal profondo se stessa e, probabilmente, comprendendo anche come tirar fuori il meglio quando conta davvero. Dopo aver deciso di dedicarsi esclusivamente alla velocità, l’azzurra è stata in grado di spingersi alla prima finale mondiale in vasca lunga a Singapore 2025 nei 50 farfalla, andando a migliorare nel cammino iridato il suo primato nazionale che durava da 11 anni: da 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

