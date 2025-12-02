Silvia Di Pietro | Le ragazze lavoreranno per l’oro Agata Maria Ambler | Non potevo esordire meglio di così

Arriva dalla staffetta 4×50 femminile il secondo argento italiano della prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025, A Lublino, in Polonia, il quartetto composta da Agata Maria Ambler, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis, ha disputato una prova di livello, a cui è mancata solo l’ultima frazione per conquistare il titolo continentale. Le azzurre hanno chiuso la gara con il crono di 1’34?30, nuovo primato nazionale che è valso la seconda piazza dietro solo all’Olanda che sale sul gradino più alto del podio (1’33?85?). Terza posizione per la Polonia che sigla il tempo di 1’35?75. 🔗 Leggi su Oasport.it

