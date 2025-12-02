Sigfrido Ranucci Viminale gli aumenta la scorta dopo attentato | 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a Campo Ascolano

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del Ministero dell’Interno di aumentare la scorta a Ranucci arriva in un clima reso più teso dagli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato e dalle audizioni che Ranucci ha sostenuto nelle ultime settimane Il Viminale ha deciso di incrementare la protezione attorno al giornalista d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sigfrido ranucci viminale gli aumenta la scorta dopo attentato 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a campo ascolano

© Ilgiornaleditalia.it - Sigfrido Ranucci, Viminale gli aumenta la scorta dopo attentato: 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a Campo Ascolano

Approfondisci con queste news

sigfrido ranucci viminale aumentaViminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci: 4 agenti e due auto blindate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci: 4 agenti e due auto blindate ... Lo riporta tg24.sky.it

sigfrido ranucci viminale aumentaRanucci “in forte pericolo”, il Viminale aumenta la scorta al giornalista - A chiederlo anche la presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, dopo ... repubblica.it scrive

sigfrido ranucci viminale aumentaSigfrido Ranucci, la decisione sulla scorta dopo l’attentato: cosa gli sta succedendo - Il livello di protezione per Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report su Rai 3, è stato ufficialmente aumentato dal ministero dell’Interno a seguito ... Riporta thesocialpost.it

Aumentata la scorta a Sigfrido Ranucci, "il giornalista si trova in forte pericolo" - Scorta rafforzata per Sigfrido Ranucci dopo l’attentato del 16 ottobre mentre le indagini sul caso vanno avanti nel massimo riserbo ... Si legge su corrieredellosport.it

sigfrido ranucci viminale aumentaRanucci, il Viminale rafforza la scorta al giornalista di Report: «In forte pericolo». Quattro agenti e un'auto blindata in più - Sotto casa del conduttore, ora, ci sono 4 agenti di scorta. Scrive roma.corriere.it

sigfrido ranucci viminale aumentaAumentato il livello di protezione per Sigfrido Ranucci: 4 agenti e auto blindata - The post Aumentato il livello di protezione per Sigfrido Ranucci: 4 agenti e auto blindata appeared first on Primaonline - Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Viminale Aumenta