Sigfrido Ranucci Viminale gli aumenta la scorta dopo attentato | 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a Campo Ascolano
La decisione del Ministero dell’Interno di aumentare la scorta a Ranucci arriva in un clima reso più teso dagli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato e dalle audizioni che Ranucci ha sostenuto nelle ultime settimane Il Viminale ha deciso di incrementare la protezione attorno al giornalista d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
È stata rafforzata la scorta a Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato davanti a casa e soprattutto le sue dichiarazioni secretate in commissione Antimafia. Si passa da un livello di sicurezza 4 (il minimo) a 2, ovvero quasi il massimo, con quattro agenti e un’auto blind - facebook.com Vai su Facebook
E' stata incrementata la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. La decisione del Viminale è legata agli sviluppi dell'indagine avviata il 17 ottobre scorso, quando una bomba distrusse l'auto del giornalista davanti alla sua abitazione a Campo Ascola Vai su X
Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci: 4 agenti e due auto blindate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci: 4 agenti e due auto blindate ... Lo riporta tg24.sky.it
Ranucci “in forte pericolo”, il Viminale aumenta la scorta al giornalista - A chiederlo anche la presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, dopo ... repubblica.it scrive
Sigfrido Ranucci, la decisione sulla scorta dopo l’attentato: cosa gli sta succedendo - Il livello di protezione per Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report su Rai 3, è stato ufficialmente aumentato dal ministero dell’Interno a seguito ... Riporta thesocialpost.it
Aumentata la scorta a Sigfrido Ranucci, "il giornalista si trova in forte pericolo" - Scorta rafforzata per Sigfrido Ranucci dopo l’attentato del 16 ottobre mentre le indagini sul caso vanno avanti nel massimo riserbo ... Si legge su corrieredellosport.it
Ranucci, il Viminale rafforza la scorta al giornalista di Report: «In forte pericolo». Quattro agenti e un'auto blindata in più - Sotto casa del conduttore, ora, ci sono 4 agenti di scorta. Scrive roma.corriere.it
Aumentato il livello di protezione per Sigfrido Ranucci: 4 agenti e auto blindata - The post Aumentato il livello di protezione per Sigfrido Ranucci: 4 agenti e auto blindata appeared first on Primaonline - Lo riporta msn.com