Sigfrido Ranucci in forte pericolo il Viminale gli raddoppia la scorta | ora 4 agenti e 2 auto blindate

Il ministero dell’Interno ha deciso di rafforzare significativamente la protezione del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchiesta Report su Rai 3. La comunicazione dell’Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale del Viminale è arrivata domenica 30 novembre, modificando radicalmente il dispositivo di sicurezza attorno al giornalista. Il livello di protezione passerà da quarto a secondo grado: non più una sola auto blindata e due agenti di scorta, ma due veicoli blindati e quattro uomini di scorta, oltre alla presenza dell’esercito che presidierà l’abitazione di Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sigfrido Ranucci “in forte pericolo”, il Viminale gli raddoppia la scorta: ora 4 agenti e 2 auto blindate

Martedì 4 novembre Sigfrido Ranucci sarà audito in commissione parlamentare Antimafia. Il giorno successivo, mercoledì la Commissione parlamentare vigilanza Rai svolgerà l'audizione del direttore Paolo Corsini Approfondimento e di Sigfrido Ranucci Vai su X

