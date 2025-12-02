Sigfrido Ranucci il livello di scorta innalzato grazie alla segnalazione di Chiara Colosimo

Il Viminale ha disposto l’innalzamento della scorta per il direttore di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nell’ottobre scorso. A quanto si apprende, recentemente il presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha trasmesso al Viminale l’ultima audizione del conduttore Rai in commissione, in particolare la parte secretata. Da qui il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha girato la documentazione all’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) e dopo una valutazione è stato infine innalzato il livello di sicurezza da quarto a secondo: dunque non più due ma quattro agenti di scorta oltre ad un’auto blindata in più. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sigfrido Ranucci, il livello di scorta innalzato grazie alla segnalazione di Chiara Colosimo

