Sienna Miller incinta per la terza volta le foto con il pancione sul red carpet ai ‘Fashion Awards’

Sienna Miller ha scelto il tappeto rosso dei ‘The Fashion Awards 2025’ a Londra per svelare la sua terza gravidanza. L’attrice anglo-americana 43enne, che aspetta il secondo figlio dal compagno Oli Green, è arrivata all’evento con un abito trasparente che metteva in grande evidenza il suo pancione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sienna Miller incinta per la terza volta, le foto con il pancione sul red carpet ai ‘Fashion Awards’

