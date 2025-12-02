Sienna Miller incinta per la terza volta le foto con il pancione sul red carpet ai ‘Fashion Awards’

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sienna Miller ha scelto il tappeto rosso dei ‘The Fashion Awards 2025’ a Londra per svelare la sua terza gravidanza. L’attrice anglo-americana 43enne, che  aspetta il secondo figlio dal compagno Oli Green, è arrivata all’evento con un abito trasparente che metteva in grande evidenza il suo pancione.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sienna Miller incinta per la terza volta, le foto con il pancione sul red carpet ai ‘Fashion Awards’

