Sienna Miller è incinta e il vestito è trasparente
Una camicia da notte trasparente e un pancione in bella vista. Sienna Miller ha scelto uno dei red carpet più importanti dell’anno, quello dei Fashion Awards, per annunciare al mondo la sua terza gravidanza. E lo ha fatto con il suo inconfondibile stile boho-chic, trasformando quello che poteva essere un semplice annuncio in un momento fashion destinato a rimanere nella memoria. La notte della moda a Londra. Rita Ora I Fashion Awards 2025 si sono svolti il primo dicembre alla Royal Albert Hall di Londra. L’evento, organizzato dal British Fashion Council, è uno dei più prestigiosi appuntamenti del calendario della moda internazionale. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
