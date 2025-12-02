Sienna Miller col pancione sul red carpet dei Fashion Awards | annuncia la gravidanza con l’abito trasparente

Fanpage.it | 2 dic 2025

Sienna Miller è stata la protagonista dei British Fashion Awards 2025, dove ha rivelato a sorpresa di essere incinta, apparendo sul red carpet con un abito trasparente che ha mostrato il pancione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

