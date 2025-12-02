Sicurezza stradale a Saronno incontro con 200 studenti nel ricordo di Alessandro e Matteo

Sicurezza stradale: incontro dell’associazione 2Nove9 con 200 studenti a Saronno. Nella giornata di ieri, 1 dicembre 2025, scelta, anniversario dell’incidente stradale in cui, nel 2017 persero la vita Alessandro Masini, Matteo Carnelli e Davide Greco, si è svolto un incontro particolarmente significativo sulla sicurezza stradale al Cinema Prealpi. L’associazione 2NOVE9 ha dialogato con oltre 200 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

