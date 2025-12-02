Sicurezza idrica e prevenzione alluvioni | partono gli interventi sul reticolo fognario

Sono iniziati qualche giorno fa i lavori di potenziamento del reticolo fognario delle acque meteoriche a San Mauro Mare. I lavori saranno eseguiti da Unica Reti Spa finanziati tramite i fondi Europei Pnrr attraverso le Ordinanze del commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

