Sicurezza a Carpi l' insolita delgazione Pd-Forza Italia incontra il Prefetto
Ieri mattina una singolare delegazione composta da esponenti di Partito Democratico, Giovani Democratici e Forza Italia ha incontrato il Prefetto di Modena Fabrizia Triolo, per un confronto sul tema della sicurezza sul territorio di Carpi.L’occasione è stata originata dalla raccolta firme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
