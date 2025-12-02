Sicurezza a Carpi l' insolita delgazione Pd-Forza Italia incontra il Prefetto

Modenatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina una singolare delegazione composta da esponenti di Partito Democratico, Giovani Democratici e Forza Italia ha incontrato il Prefetto di Modena Fabrizia Triolo, per un confronto sul tema della sicurezza sul territorio di Carpi.L’occasione è stata originata dalla raccolta firme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

