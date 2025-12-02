sicilia schifani supera la sfiducia con 41 voti e apre la fase post crisi

L’Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Partito democratico, dal Movimento 5 stelle e da Controcorrente contro il presidente Renato Schifani, chiudendo una giornata di confronto politico ad alta tensione. La seduta dell’Assemblea regionale siciliana, aperta alle 14 sotto la presidenza di Gaetano Galvagno, si è rapidamente trasformata in un confronto serrato. La mozione di sfiducia è stata respinta con 41 voti contrari e 26 favorevoli, mentre 3 deputati non hanno partecipato al voto. Le opposizioni hanno aperto il dibattito con un attacco frontale. Antonio De Luca, capogruppo del M5s, ha definito l’iniziativa “un atto dovuto”, denunciando inefficienze strutturali, scandali giudiziari e una maggioranza che, a suo dire, “si è unita per vincere le elezioni, non per governare”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

