Sicilia Express | La recensione in anteprima della nuova miniserie Netflix di Ficarra e Picone

Il popolare duo comico siciliano, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, torna sulla piattaforma Netflix con la miniserie in 5 episodi, “Sicilia Express”, la cui data di uscita è fissata per il 5 dicembre 2025. Questo progetto segna il loro ritorno al formato seriale dopo l’esperienza di successo di Incastrati, ma con un’impronta narrativa radicalmente diversa. Oltre a essere interpreti, Ficarra e Picone firmano anche la sceneggiatura e la regia, un approccio totale che, come hanno dichiarato in conferenza stampa, mirava a raccontare “qualcosa di più nostro, di più siciliano”. Una favola natalizia tra magia e quotidiano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sicilia Express: La recensione in anteprima della nuova miniserie Netflix di Ficarra e Picone

