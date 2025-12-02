Sicilia chiesto processo per Galvagno
21.12 La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell' Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno (FdI), e di altre 5 persone ne tra cui l'ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l'imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il Gip ha fissato l'udienza preliminare al 21 gennaio 2026. L'ex autista avrebbe dichiarato decine di missioni mai fatte e vidimate da Galvagno, intascando migliaia di euro per rimborsi e diarie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
