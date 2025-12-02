Sicilia | attesa per gli eventi e la mostra ‘Forever Young’ di Riccardo Zangelmi stupore per le grandi opere costruite con i LEGO – FOTO

Un fitto programma di eventi trasforma il calendario di Sicilia Outlet Village in un susseguirsi di giorni di festa e intrattenimento. Adulti e bambini giàpasseggiano tra le vie avvolti dall'atmosfera del Natale, alla ricerca dei regali che saranno scartati sotto l'albero. Dal 6 dicembre in mostra " Forever Young " di Riccardo Zangelmi con opere di impatto costruite con LEGO. Nel weekend tante attrazioni: dal pattinaggio alle parate, dalle melodie senza tempo al circo natalizio

